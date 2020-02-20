«اتصالات» توقف خدمات «بلاك بيري» اعتباراً من 10 مارس المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات، أمس، عن إيقاف جميع خدمات هواتف «بلاك بيري» BlackBerry في دولة الإمارات، والتي تشمل خدمات التراسل «الماسنجر»، وخدمة «تبادل رقم التعريف الشخصـي» Pin to Pin، إضافة إلى خدمة «إنترنت بلاك بيري»، وخدمات «بلاك بيري للبريد الإلكتروني»، وذلك اعتباراً من 10 مارس المقبل، وفقاً للتنويه الصادر من شركة «بلاك بيري».

وأكدت «اتصالات»، في بيان، أنه لايزال بإمكان العملاء الحاليين، المشتركين في باقات «بلاك بيري»، استخدام سعة البيانات المخصصة للباقة لجميع خدمات الإنترنت الأخرى.

انتهاء الشراكة

من جهتها، أوضحت شركة «بلاك بيري»، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شركة «تي سي إل للاتصالات» ستتوقف اعتباراً من 31 أغسطس المقبل عن بيع أجهزة هواتف تحمل علامة «بلاك بيري»، كونها لم تعد تملك حق تصميم أو تصنيع أو بيع أيّ من أجهزة «بلاك بيري»، مشيرة إلى أن الشراكة، التي بدأت بين الجانبين (بلاك بيري) و(تي سي إل) عام 2016، ستتوقف نهاية أغسطس 2020.

وأضافت «بلاك بيري»: أنه على الرغم من ذلك، فإن شركة «تي سي إل» ستستمر في تقديم الدعم الفني لأجهزة الهواتف الحالية، بما فيها توفير خدمة العملاء وخدمة الضمان حتى 31 أغسطس من عام 2022، أو وفقاً لما تنص عليه القوانين المحلية حيث تم شراء هواتف «بلاك بيري».

لكن «بلاك بيري» لم توضح ما إذا كانت ستوقع اتفاقية مشاركة أم لا، مع شركة أخرى، للاستمرار في بيع أو تصميم الأجهزة.

قرار سابق

وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أعلنت، في أغسطس عام 2010، أنه سيتم تعليق خدمات «الماسنجر» والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ«بلاك بيري»، اعتباراً من 11 أكتوبر 2010، لعدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل، لجعل هذه الخدمات تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، آنذاك، كان قرار التعليق يستند إلى كون بعض الخدمات، ونتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات، بعيداً عن أي مساءلة قانونية ما ترتبت عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.

وطالبت الهيئة شركة «ريسيرش إن موشن آر آي إم» الكندية، المصنعة لأجهزة «بلاك بيري»، بالالتزام بمتطلبات توازي تلك المطبقة مسبقاً في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

غير أن «تنظيم الاتصالات» أصدرت بياناً، في التاسع من أكتوبر 2010، أعلنت فيه استمرار جميع خدمات «بلاك بيري» في الدولة، بعد توصل الهيئة إلى حل توافقي مع شركة «ريسيرش إن موشن»، يضمن توافق الخدمة مع التشريعات والأنظمة المحلية، التي تنظم قطاع الاتصالات في الدولة.

الخدمات الموقوفة تشمل: «الماسنجر»، و«تبادل رقم التعريف الشخصـي»، و«إنترنت بلاك بيري»، و«البريد الإلكتروني».