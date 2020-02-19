8.7 مليارات درهم صافي أرباح «مجموعة اتصالات» في 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الـ12 المنتهية في 31 ديسمبر 2019، محققة أرباحاً صافية موحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بلغت 8.7 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 1% مقارنة مع عام 2018، فيما وصلت أرباح المجموعة الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 26.4 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، وبهامش نسبته 51%.

وذكرت المجموعة في بيان أن الإيرادات الموحدة للعام الماضي وصلت إلى 52.2 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قاعدة مشتركيها 149 مليون مشترك، ما يمثل زيادة سنوية بلغت 6%، في حين وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات إلى 12.6 مليون مشترك.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام الماضي، وتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 80 فلساً عن السنة الكاملة، فضلاً عن توزيع أرباح بنسبة 80%.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، عبيد حميد الطاير، إن «رحلة (اتصالات) في عام 2019، وما تم تحقيقه من إنجازات متنوعة ومختلفة في قطاع الاتصالات، كانت شهادة على ريادتها وعلى جميع المستويات، محلياً، وإقليمياً، وعالمياً»، مشيراً إلى أن «اتصالات» واصلت العمل على تعزيز أعمالها الرئيسة، واكتشاف فرص نمو جديدة، وتعزيز مكانتها في المجال الرقمي، إضافة إلى الاستعداد الكامل للتفاعل مع التقنيات المستقبلية، بل وريادتها.

وأضاف الطاير أن «(اتصالات) تمكنت من قيادة التحول الرقمي من خلال الاستجابة السريعة لمختلف التطورات التقنية والتغييرات الجذرية التي شهدها قطاع الاتصالات العالمي، وتوفير أحدث الابتكارات العالمية من أجل تعزيز الإبداع، حيث أصبح التحول الرقمي حاضراً في العديد من القطاعات والمجالات الحياتية المختلفة، وقد سعينا جاهدين لأن نكون في مقدمة هذا التحول».

ولفت إلى أن أداء «اتصالات» خلال العام الماضي يعتبر انعكاساً لقدراتها ومرونتها في التحول والقيادة في المجال الرقمي، مستندة على رؤية واستراتيجية قوية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن نجاح «اتصالات» في رحلتها العام الماضي كان مدفوعاً بشكل رئيس بأهدافها الاستراتيجية الطموحة، المتمثلة بدفع عجلة الابتكار والتمكين الرقمي، في ظل ما يشهده قطاع الاتصالات من تطورات متسارعة عبر المجتمعات والأسواق التي تخدمها.

وأضاف العبدولي، أن الاستثمار من أجل النمو، والحفاظ على بنية تحتية متفوقة ومستدامة، وامتلاك أصول ومنصات وقدرات متنوعة، كانت جزءاً لا يتجزأ من جهود «اتصالات» الرامية إلى بناء شبكات من أجل مستقبل أفضل عبر جميع عملياتها، حتى باتت «اتصالات» اليوم العلامة التجارية الخدمية الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى أنها أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا، للمرة الرابعة على التوالي.

• 52.2 مليار درهم الإيرادات الموحدة للمجموعة.