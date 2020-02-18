«موانئ دبي العالمية» تعود إلى الملكية الخاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة المالكة لموانئ دبي العالمية، الاستحواذ على نسبة الـ19.55% من أسهم «موانئ دبي العالمية» المتداولة في بورصة ناسداك دبي حالياً، الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستمكّن هذه الخطوة «موانئ دبي العالمية» من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تهدف إلى التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى مزود رائد لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة عالمياً.

وبعد قبول العرض المقدم، ستكون «موانئ دبي العالمية» مملوكة بنسبة 100% لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي بدورها مملوكة بالكامل لمجموعة دبي العالمية.

وكان مجلس إدارة شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية والمديرون المستقلون في «موانئ دبي العالمية» توصلوا إلى اتفاق بشأن عرض نقدي للأسهم يراه المديرون المستقلون سعراً عادلاً ومعقولاً، حيث سيتم شراء كل سهم من أسهم «موانئ دبي العالمية» بسعر 16.75 دولار، بزيادة قدرها 29% على سعر إغلاق السوق، أول من أمس، والذي بلغ 13 دولاراً.

وقال المدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية، يوفراج نارايان، إن «مجلس إدارة موانئ دبي العالمية اعتبر أن الصعوبات الناتجة عن الاكتتاب العام لأسهم الشركة تفوق المزايا المأمولة منه».

وأضاف أن «(موانئ دبي العالمية) تركز حالياً على دعم التحول في المجموعة مع نظرة طويلة الأمد على عوائد الاستثمار وخلق قيمة مضافة»، موضحاً أنه «في المقابل، فإن الأسواق العامة عادة ما تكون لديها رؤية قصيرة الأجل، ونتيجة لهذه الفجوة، لا تحظى استراتيجية (موانئ دبي العالمية) بالتقدير الكامل في أسواق الأسهم، وبالتالي لا ينعكس ذلك إيجاباً على أداء سعر سهم الشركة».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، إن «قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية يشهد تحولاً كبيراً على مستوى العالم نتيجة لتوحيد قاعدة العملاء والتكامل الرأسي بين العديد من المتنافسين، لذا يتعين على (موانئ دبي العالمية) أن تكون قادرة على مواصلة الاستجابة بكفاءة وفاعلية لهذه المتغيرات المتسارعة والعمل على الاستثمار في المستقبل».

وأشار بن سليّم إلى أن «العودة إلى الملكية الخاصة ستسهم في تحرير (موانئ دبي العالمية) من متطلبات السوق العامة المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل، وهو ما يتعارض مع أساسيات هذا القطاع، كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من التركيز على تنفيذ استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأمد لتصبح مزود الخدمات اللوجستية الرائد في العالم، مدعومة بشبكة ممتدة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية والناقلات ووسائل النقل الداخلي».

وضع مالي قوي

لاتزال «موانئ دبي العالمية» تحتفظ بوضعها المالي القوي مع ميزانية عمومية سليمة وسجل حافل من تحقيق الأرباح.

وخلال السنوات الماضية، نفذت الشركة مجموعة من الاستحواذات كجزء من استراتيجيتها لأن تصبح المزود الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة على مستوى العالم، وشملت قائمة الاستحواذات «يونيفيدر جروب»، و«بي آند أو فيريز»، و«كونتيننتال ويرهاوسينغ»، و«شركة توباز للطاقة والملاحة» وغيرها.

• «الموانئ والمناطق الحرة العالمية» عرضت الاستحواذ على الـ19.55% من أسهم «موانئ دبي العالمية».