تأسيس جمعية بدبي لمصنعي المياه المعبأة الخليجية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلن ممثلو شركات منتجة لمياه الشرب المعبأة على هامش مشاركتهم في فعاليات معرض الخليج للأغذية، "غلفود 2020" اليوم عن تأسيس أول جمعية لمصنعي المياه المعبأة الخليجية، تتخذ من دبي مقرا لها وتعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأشاروا لـ"الإمارات اليوم"، على هامش أول اجتماع عقدته الجمعية حول اتفاقيات العضوية والتأسيس، إلى أنه سيتم عقد اجتماع الشهر المقبل لبحث عمليات ضم شركات اماراتية وخليجية للجمعية.

وبدوره، قال رئيس شركة "الامارات للمرطبات"، محمد العويس، إن "الجمعية الجديدة حصلت على موافقات التأسيس اللازمة وتستهدف بحث سبل تطوير قطاع صناعة مياه الشرب المعبأة، وسبل ايجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجهه".

ومن جهته، أضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "اغذية"، طارق أحمد العوضي، أن "الجمعية والتي ستتخذ من دبي مقرا رئيسا لأعمالها تستهدف تشكيل اتحاد يضم مختلف مصنعي مياه الشرب بمنطقة الخليج والذي يصل عددهم لنحو 500 مصنعا، وذلك للاستفادة من التجمع الموحد للمصنعين في وضع استراتجيات تدعم تطور الصناعة وتنمية أعمالها الخارجية وبالأسواق المحلية، إضافة لمواجهة المشكلات التي تواجه الصناعة عبر تكتل موحد"، لافتا إلى أنه "سيتم بحث عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة للتوسع في ضم أعضاء جدد للجمعية والتي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة وتعد بمثابة مجموعة اقليمية من الجمعية الدولية لمنتجي مياه الشرب "ايبوا".