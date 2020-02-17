27.9 مليار درهم قيمة مشروعات الفنادق في الإمارات خلال 4 سنوات

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

توقع تقرير صادر عن المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، أن تصل قيمة عقود البناء الخاصة بالفنادق في السوق الإماراتية، إلى أكثر من 7.6 مليارات دولار (نحو 27.9 مليار درهم)، على مدار أربعة أعوام حتى نهاية عام 2023، مقابل نحو 23 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأفاد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأنه إلى جانب السوق الإماراتية سيكون قطاع تطوير الفنادق الأكثر نشاطاً في كل من السعودية ومصر وسلطنة عمان ضمن المنطقة.

ووفقاً للتقرير، فإن من المتوقع أن تستحوذ الإمارات على نحو 33% من إجمالي قيمة عقود تطوير المنشآت الفندقية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السعودية تعد السوق المستقبلية الرائدة، حيث من المخطط أن يتم منح مشروعات بقيمة تقل عن تسعة مليارات دولار، على مدار السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو مليارَي دولار في سلطنة عمان، و1.9 مليار دولار في السوق المصرية.

وبيّن أنه تم تشييد أكثر من 700 منشأة فندقية جديدة في المنطقة، تزيد قيمتها على 53 مليار دولار، على مدى السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى إمكانات النمو للقطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاقتصادات المتنامية والبنية التحتية المحسنة وانفتاح القطاع كعوامل محفزة للتنمية.

وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الاستثمارات الكبير يدل على وجود سوق مزدهرة خلال السنوات المقبلة.

يشار إلى أن الدورة الـ16 من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، ستنظم في دبي من 14 إلى 16 أبريل 2020، حيث تضم فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية متعددة، والعديد من الجلسات التي تتمحور حول واقع القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

- حجم الاستثمارات الكبير يدل على وجود سوق مزدهرة.