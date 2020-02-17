إنشاء أكبر محطة حراريّة مستقلة لتوليد الكهرباء في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت كلٌ من مؤسسة أبوظبي للطاقة، و«شركة ماروبيني اليابانيّة» عن تشكيل تحالف لتطوير محطة (الفجيرة 3)، التي ستكون أكبر محطة حراريّة مستقلة لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات.

وجرى حفل رسمي في مقر شركة مياه وكهرباء الإمارات لتوقيع اتفاقيتين متعلقتين بالمشروع، الأولى لشراء الكهرباء، والثانية اتفاقية الشراكة. وشهد التوقيع كل من رئيس مجلس إدارة مؤسّسة أبوظبي للطاقة، سيف محمد الهاجري، وسفير اليابان لدى الدولة، كيهيكو ناكاجيما.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن مشروع (الفجيرة 3) يتضمن أعمال التطوير، والتمويل، والإنشاء، والتشغيل، والصيانة، وإدارة ملكيّة المحطة التي تعمل بتقنية التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، فضلاً عن أعمال البنية التحتية اللازمة، لافتاً إلى أن المحطة تقع ضمن مجمع الفجيرة للماء والكهرباء بين محطة (الفجيرة 1)، و(الفجيرة 2) الحاليتين لإنتاج الماء والكهرباء، وسترفع القدرة الإنتاجية لمؤسّسة أبوظبي للطاقة إلى 20.4 غيغاواط.

وأوضح البيان أنه عند بدء المرحلة التشغيلية، ستتمكن المحطة بقدرتها الإنتاجية التي تصل إلى 2.4 غيغاواط من توفير الكهرباء لما يعادل 380 ألف منزل.