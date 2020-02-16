اقتصادية دبي تجدد 67.7 ألف رخصة تجارية تلقائياً خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، بأنها جددت 67 ألفاً و701 معاملة تجديد تلقائي للرخص التجارية خلال عام 2019، ما يشكل 48% من إجمالي معاملات التجديد (140.9 ألف معاملة)، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وأظهرت البيانات الصادرة توزيع الرخص المجددة تلقائياً على حسب النشاط، وجاءت في مقدمتها الأنشطة التجارية (49.3 ألف رخصة) بنسبة 72.8%، والمهنية (16.53 ألف رخصة) بنسبة 24.4%، بينما شكَّلت الأنشطة الصناعية (1467 رخصة) بنسبة 2.2%، والسياحية (396 رخصة) بنسبة 0.6%.

خدمة التجديد

يأتي إطلاق خدمة التجديد التلقائي في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين لإنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

ويتم خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أيٍّ من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

رسالة نصية

وتتمثل خدمة «التجديد التلقائي» في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية، لإعلامهم بموعد تجديد الرخص (قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص)، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً. وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاط تجاري، أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية، وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

وبإمكان المتعاملين، من خلال خدمة التجديد التلقائي من اقتصادية دبي، تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى أربع سنوات، بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة تتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة، عدد السنوات). ويجب أن يكون موقع الشركة موقع العام الماضي نفسه.

الشكل القانوني

وأظهر التقرير، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص المجددة تلقائياً، حيث وصل عددها إلى 46 ألفاً و312 رخصة، تبعتها مؤسسة فردية بواقع 14 ألفاً و459 رخصة، ثم أعمال مدنية (3380 رخصة).

وضمت الأشكال القانونية، أيضاً، كلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة أجنبية، فرع شركة أو مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة خليجية، شركة تضامنية، توصية بسيطة، مساهمة خاصة، مساهمة عامة، مكتب ارتباط حكومي.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص المجددة تلقائياً خلال 2019، أظهر التقرير أبرز الأنشطة التجارية، وهي كالتالي: نشاط «التجارة العامة»، تلاه «تجارة العطور ومستحضرات التجميل»، ثم «تجارة الملابس الجاهزة»، و«تجارة الهدايا»، و«أعمال الأصباغ والدهانات»، و«تجارة الساعات وقطع غيارها»، و«تجارة المنسوجات والأقمشة»، و«أعمال تبليط الأرضيات والحوائط»، و«أعمال النجارة وتركيب الأرضيات»، و«أعمال التمديدات والتركيبات الصحية».

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي ded.ae أو التطبيق الذكي DED Business، أو الدرهم الإلكتروني، ويمكنهم أيضاً الدفع نقداً أو عن طريق الشيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: «الإمارات الإسلامي»، و«بنك دبي التجاري»، و«نور بنك»، و«آفاق للتمويل»، بالإضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر «بنك دبي التجاري»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك المشرق»، و«الإمارات الإسلامي».

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص، التي تم تجديدها تلقائياً خلال عام 2019، لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، الهند، باكستان، جمهورية مصر العربية، كندا، بنغلاديش، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والصين.

ويجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية، حيث يسعى القطاع إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية، التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

4 أنشطة

أكدت اقتصادية دبي أنه يوجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، والتي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي للرخص، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية. وتشمل خدمة التجديد التلقائي جميع الرخص التي تشارك رخصة أخرى الموقع نفسه.