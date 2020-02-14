«موانئ دبي» تستحوذ على حصة الأغلبية في «تي آي إس» الأوكرانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، أنها وافقت على الاستحواذ على حصة تبلغ 51% في محطة حاويات «تي آي إس» (TIS) بميناء يوزني في أوكرانيا، مشيرة إلى أن دمج المحطة الجديدة في شبكتها العالمية سيعزز مكانتها محطة رائدة في السوق الأوكرانية.

وذكرت المجموعة، في بيان، أن «هذا الاستحواذ يكمل أيضاً العمليات الحالية لأعمال شركة (بي آند أو ماريتايم)، التابعة لها، من خلال مشروع مشترك مع (TIS Group)».

وأشارت «موانئ دبي العالمية» إلى أن الاستحواذ الجديد يتماشى مع استراتيجيتها لتطوير حلول لوجستية متكاملة، تستند إلى البيانات لنقل البضائع من نقطة التصنيع إلى الوجهة النهائية، فضلاً عن نشر التكنولوجيا لإزالة أوجه القصور في سلسلة التوريد، والتركيز على الأسواق سريعة النمو وطرق التجارة الرئيسة.

وبينت أن سوق الحاويات في أوكرانيا نمت أكثر من 20% خلال العام الماضي، لافتة إلى أن محطة (TIS) للحاويات لديها واحدة من خطوط السكك الحديدية الأكثر كفاءة في المنطقة إلى المدن الأوكرانية الرئيسة، ودعم التدفقات التجارية إلى المناطق النائية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «نحن سعداء لتوسيع وجودنا في السوق الأوكرانية مع هذا المشروع، ومتحمسون لإمكانات النمو الكبيرة للمحطة».