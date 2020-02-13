اتفاقية تُتيح استقطاب 1.3 مليون زائر إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

وقّعت شركة موانئ أبوظبي، اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة الملاحة البحرية «إم إس سي كروز» المتخصصة في تشغيل خطوط الرحلات العالمية، لمنحها حقوق الرسو في محطة أبوظبي للسفن السياحية وشاطئ جزيرة صير بني ياس للسفن السياحية.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقّع الاتفاقية كل من مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية لـ«موانئ أبوظبي»، نورة راشد الظاهري، والرئيس التنفيذي لـ«إم إس سي كروز»، جياني أونوراتو، في مقر الشركة بجنيف. ويتيح عقد الاتفاقية الجديدة ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رئيساً على خارطة الرحلات البحرية الدولية، حيث من المتوقع أن تستقطب الإمارة أكثر من 1.3 مليون سائح خلال مدة سريان الاتفاقية التي تسهم أيضاً في تعزيز دور محطة أبوظبي للسفن السياحية التي شهدت نمواً لافتاً على مدى الأشهر الـ12 الماضية، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 47% في عدد الركاب، و45% في عدد الرحلات السياحية التي استقبلتها.

وأسهم التزام شركة «إم إس سي كروز»، في بداية الموسم السياحي، بإضافة 17 رحلة جديدة إلى ميناء زايد ضمن خطوط رحلاتها في تحقيق هذا النجاح.

وقالت الظاهري إن «الاتفاقية تعد امتداداً لشراكتنا القوية مع (إم إس سي كروز) التي تعكس المستوى المتميز للخدمات التي نقدمها لمشغلي السفن السياحية، كما تؤكد التزامنا بدعم قطاع الرحلات البحرية السياحية في أبوظبي، وحرصنا على استقطاب عدد أكبر من الزائرين».