الدرهم عُملة تسوية ضمن «بنى» للمدفوعات العربية

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلن صندوق النقد العربي ومصرف الإمارات المركزي عن تضمين الدرهم الإماراتي، عملة تسوية مستخدمة في منصة «بنى» للمدفوعات العربية، وذلك في إطار التحضير لإطلاق المنصة التابعة للصندوق.

وستقدم المنصة خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدرهم الإماراتي، إلى جانب عملتي الدولار واليورو، وعملات دولية وعربية أخرى سيعلن عنها لاحقاً.

كما ستقدم المنصة خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والدولية التي تتوافر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين.

ويتوافر لمنصة «بنى» قدرات معززة لضمان امتثال عملياتها مع المبادئ والمعايير الدولية، وفي مقدمتها المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.