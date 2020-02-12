1.6 مليون مسافر عبر «دبي وورلد سنترال» في 2019

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

سجل مطار «دبي وورلد سنترال» طفرة كبيرة في عام 2019 من حيث الطاقة الاستيعابية، إذ ارتفع عدد المسافرين في عام 2019 ليصل إلى ما يزيد على 1.6 مليون مسافر، (بنسبة نمو تزيد على 81.5%، مقارنة بعام 2018).

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن هذه الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين جاءت نتيجة للعمليات المؤقتة التي قام بها عدد من شركات الطيران، أثناء فترة إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً لتجديده في الفترة بين أبريل ومايو 2019.

كما ارتفعت حركة المرور بالمطار في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بعام 2018، إذ استقبل «دبي وورلد سنترال» 363 ألفاً و626 مسافراً مع بدء العمليات الموسمية لشركات الطيران المستأجرة.

ووفقاً للمناطق، تصدّرت رابطة الدول المستقلة الوجهات التي أسهمت في نمو الحركة الجوية بمطار «دبي وورلد سنترال» في عام 2019، ليقصدها 583 ألفاً و763 مسافراً، تليها منطقة جنوب آسيا التي سجلت 380 ألف مسافر، ثم منطقة دول الخليج العربي التي سجلت 281 ألفاً و244 مسافراً.

وجاءت روسيا في مقدمة الدول التي توجه إليها المسافرون، مسجلة 549 ألفاً و806 مسافرين، تليها السعودية (201 ألف و138 مسافراً)، والهند (193 ألفاً و900 مسافر).

أما عن أبرز المدن، فقد جاءت موسكو في المقدمة، إذ سافر إليها عبر المطار 253 ألفاً و92 مسافراً.