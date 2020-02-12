«داماك العقارية» تسجّل إيرادات بقيمة 4.4 مليارات درهم في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة داماك العقارية، أمس، عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، مشيرة إلى وصول قيمة المبيعات المحجوزة إلى 3.1 مليارات درهم، وتسليم نحو 4700 وحدة خلال عام 2019، وتسجيل إيرادات إجمالية بقيمة 4.4 مليارات درهم.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنها ركزت جهودها خلال عام 2019 على إنهاء المشروعات القائمة وتسليم المزيد من الوحدات، لافتة إلى أن العام الماضي شهد تسليم أول مجموعة من الوحدات في «مجمع أكويا السكني»، ومشروعات أخرى في إمارة دبي.

ووفقاً للنتائج، فقد سجلت الشركة إيرادات إجمالية لعام 2019 بقيمة 4.4 مليارات درهم. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة الأصول 23.8 مليار درهم، بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، حسين سجواني، إن دبي تشكل السوق الرئيسة للشركة، لافتاً إلى تركيز جهود الشركة، خلال الفترة السابقة، على استكمال المشروعات القائمة في الإمارة وتسليم المزيد من الوحدات.

وأضاف: «أطلقنا عدداً أقل من المشروعات بشكل انتقائي، تماشياً مع حالة السوق المحلية من ارتفاع العرض وانخفاض الطلب، وتجنباً لإضافة التزامات جديدة على الشركة، ولنضمن تركيز جهودنا على مواصلة بيع مخزون الشركة من العقارات الجاهزة وشبه الجاهزة».

وتابع سجواني: «لطالما احتلت إدارة النقد والسيولة أهمية قصوى بالنسبة لنا، نظراً إلى طبيعة قطاع العقار الذي نعمل به، ولطالما التزمت (داماك) بسداد كل المستحقات المترتبة عليها، الخاصة بشراء الأراضي، أو سداد الديون في موعدها وأحياناً قبل موعدها».

وأكد أن الشركة تتمتع بوضع مالي مستقر وسيولة جيدة، مبيناً أنه تم خفض إجمالي الدين بمقدار 1.6 مليار درهم في الأشهر 18 الماضية.

كما أكد أن التوجهات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الإمارات، أثرت إيجاباً في القطاع.