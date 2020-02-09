«دبي مول» يستقبل 84 مليون زائر في 2019

المصدر: دبي - الامارات اليوم

سجلت شركة «إعمار مولز»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، زيادة في الإيرادات بنسبة 5% خلال العام الماضي، محققة 4.673 مليارات درهم، مقارنة بعام 2018 الذي حققت فيه 4.446 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي الربح الصافي لعام 2019 إلى 2.286 مليار درهم، والذي يقارب صافي الأرباح المسجل في عام 2018 والبالغ 2.230 مليار درهم. وسجل «دبي مول» أداء استثنائيا باستقبال 84 مليون زائر في عام 2019.

وذكرت الشركة في بيان، أن المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت «نمشي» والتي استحوذت عليها «إعمار مولز» بالكامل في 2019 حققت خلال العام الماضي مبيعات بـ1.028 مليار درهم بنمو نسبته 21% مقارنة بالعام 2018، بينما سجلت مبيعات بلغت 339 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

وحافظت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على أدائها القوي خلال العام الماضي الذي وصل إلى 92%، حيث استقبلت هذه الوجهات 136 مليون زائر.