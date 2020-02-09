«موانئ أبوظبي»: 100 مليون درهم لتوسعة شاطئ «صير بني ياس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت «موانئ أبوظبي»، أمس، عن إطلاق مشروع توسعة شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية لمضاعفة طاقته الاستيعابية، من خلال بناء رصيف جديد للسفن السياحية باستثمار يصل إلى 100 مليون درهم. وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاح الرصيف الجديد في الربع الأخير من العام الجاري، تزامناً مع انطلاق موسم الرحلات البحرية 2021 في الشاطئ الجنوبي الغربي لجزيرة صير بني ياس. وتتيح التوسعة الجديدة لشاطئ صير بني ياس السياحي استقبال سفينتين سياحيتين في آن واحد تقلان ما يقارب 5000 مسافر، كما تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات استقبال ومغادرة المسافرين.

وأكدت مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، نورا راشد الظاهري، أن المشروع الجديد يعكس التزام موانئ أبوظبي بتعزيز عوامل الجذب السياحي في الإمارة، من خلال ترقية محطات الرحلات السياحية وتعزيز الخدمات التي توفر للسياح تجربة مميزة. وقالت: «نحرص في محطة أبوظبي للسفن السياحية على تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد السياح واستقطابهم إلى أبوظبي التي تزخر بوجهات سياحية مميزة، ومن ضمنها جزيرة صير يني ياس».

وتم اختيار شركة «بام إنترناشونال»، الذراع التشغيلية لمجموعة «رويال بام» الهولندية خارج أوروبا، لتصميم وتنفيذ الرصيف الجديد للسفن السياحية. وستشمل الأعمال الإنشائية بناء منصة مفتوحة بمساحة يبلغ طولها 105 أمتار وعرضها 15 متراً، مُزودة بدعامات على امتداد 350 متراً ومساحة يبلغ عرضها ستة أمتار، بالإضافة إلى ثمانية أذرع لربط السفن عند الرسو ومعدات مكافحة الحرائق والإضاءة العاملة بالطاقة الشمسية، فضلاً عن توفير مساحة لبناء 10 مصدّات للأمواج.

الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاح الرصيف في الربع الأخير من 2020.