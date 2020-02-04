تعاون يسهم في ضمـــان أمن الطاقة على المدى الطويل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، المدير العام لهيئة دبي للتجهيزات، ووزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون وتضافر الجهود لزيادة القيمة من موارد دولة الإمارات، وذلك عملاً برؤية القيادة للاستعداد لمرحلة الخمسين».

وأضاف سموه: «ستمكننا هذه الشراكة من الجمع بين مقدرات وإمكانات هيئة دبي للتجهيزات و(أدنوك)، والاستفادة منها، بما يضمن الحصول على أقصى قيمة ممكنة من الأصول الهيدركربونية في الدولة».

وتابع سموه: «نتطلع إلى العمل عن كثب مع (أدنوك) لمواصلة استكشاف موارد الغاز في المنطقة بين دبي وأبوظبي، لتنويع محفظتنا من موارد الطاقة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، الأمر الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية في مرحلة جديدة من النمو تمكننا من تعزيز وضمان السعادة والرفاهية لشعبنا، وترسيخ مكانتنا الرائدة، والإسهام في رسم ملامح المستقبل في المنطقة والعالم».

أحمد بن سعيد:

«مرحلة جديدة من النمو تمكننا من تعزيز وضمان السعادة والرفاهية لشعبنا».