الهوية الإعلامية للإمارات على شاشات «ناسداك نيويورك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفاءً بإطلاق الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات على شاشات «بورصة ناسداك» في مدينة نيويورك الأميركية، شارك كل من مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، التابع لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، و«بورصة ناسداك دبي»، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، أمس، في قرع جرس افتتاح «سوق ناسداك دبي»، وذلك لإعلان الدور المهم الذي ستمارسه الهوية الجديدة في تعزيز سمعة الدولة على جميع المستويات، بما يشمل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً ومحطة دولية للأنشطة الاقتصادية.

وظهر تصميم «الخطوط السبعة» الخاص بالهوية الإعلامية للإمارات مع الشعار المرافق له: «الإمارات.. لا شيء مستحيل Make it Happen» على شاشة بورصة ناسداك في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك.

وقال المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سعيد العطر، إن الاحتفاء بالهوية الإعلامية في «ناسداك دبي» لحظة مهمة بالنسبة لدولة الإمارات، ومن خلالها نستمر في ترسيخ ثقافة «لا شيء مستحيل».