قبول طلبات استرداد ضريبة المساكن عبر «منصة الخدمات الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه اعتباراً من يوم أمس (الأحد)، سيقتصر تقديم طلبات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم، عن بناء مساكنهم الجديدة، على التعامل المباشر من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» التي أطلقتها الهيئة خلال يناير الماضي 2020.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أنه تم تحويل قبول طلبات استرداد الضريبة، من البريد الإلكتروني إلى المنصة، اختصاراً للوقت، وتسريعاً لإجراءات الاسترداد.

وأضافت أنه تم التأكد من أن المنصة تتميز بسهولة الإجراءات من خلال خطوات واضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، إذ يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات، ليتلقى المواطن المؤهل للاسترداد «إخطاراً» بمطالبته، لتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه، والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب، بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

وذكرت الهيئة أن الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد تشمل: نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستنداً يوضح تاريخ شغل المبنى (مثل: فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه).