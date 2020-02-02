«الأنصاري للصرافة»: لا نطلب أي رسوم نظير استلام الجوائز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شدّدت «شركة الأنصاري للصرافة» على أهمية دور المجتمع في التصدي لظاهرة الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، أو الرسائل عبر تطبيق «واتس أب»، وتجنب الوقوع ضحية لها.

وأكدت الشركة في بيان لها أمس، أنها لا تطالب الفائزين بجوائز في حملاتها الترويجية، بالإفصاح عن أية بيانات شخصية، أو دفع أي رسوم نظير استلام الجائزة، مشدّدة على ضرورة زيارة أقرب فرع للتأكد من قائمة الفائزين.

وقال نائب المدير العام للشركة، محمد بيطار، إن الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في التصدّي لظاهرة الاحتيال الهاتفي، مؤكداً أن تكاتف أفراد المجتمع مع الجهات المعنية يحدّ من الظاهرة.