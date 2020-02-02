مذكرة تفاهم تروّج لعقارات دبي عبر المعارض العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت كل من مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات التعاون بينهما، بما يسهم في تطوير أعمالهما وأنشطتهما، والترويج للعقارات في الإمارة عبر المؤتمرات والمعارض الإقليمية والعالمية.

وجرى توقيع مذكّرة التفاهم، بحضور المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن مجرن، في ما وقعها كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، والمديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الثقة بالقطاع العقاري في إمارة دبي، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مميّزة، وكذلك الترويج للسوق العقارية، والمشروعات العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والأحداث الإقليمية، والعمل على إيجاد المنصّات الملائمة للترويج لدبي، وجهة رئيسة للسياحة والترفيه والفعاليات.

وقال المدير العام لـ«دبي للسياحة»، هلال سعيد المري، إن توقيع مذكّرة التفاهم خطوة مهمة للتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للترويج لواحد من القطاعات الاقتصادية المهمة وهو قطاع العقارات على مدار العام، وذلك من خلال الاستفادة من الأنشطة التسويقية والترويجية التي نقوم بها.

من جهته، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن مجرن، إن مذكرة التفاهم الجديدة مفيدة لكلا الدائرتين، لاسيما أن هدفها الأسمى يتمثل في ترسيخ صورة إمارة دبي، كواحدة من أهم الملاذات الاستثمارية والوجهات السياحية في كبرى المدن العالمية.