«مومنتوم لوجيستيكس» تطلق عملياتها في «ديلاوير» الأميركية

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أطلقت «مومنتوم لوجيستيكس»، التابعة لشركة «غلفتينر»، أكبر شركة خاصة ومستقلة في العالم لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عملياتها في ولاية ديلاوير الأميركية بهدف دعم «غلفتينر الولايات المتحدة ويلمنغتون». ومن المقرر أن تسهم «مومنتوم لوجيستيكس – ديلاوير» في تعزيز الحضور العالمي للشركة الأم في مستودع الحاويات المحلي بالشارقة.

ومع امتداد عمليات الشركة حالياً في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية، تهدف «مومنتوم لوجيستيكس» إلى توفير حزمة كاملة من حلول إدارة سلسة التوريد لشركة «غلفتينر الولايات المتحدة ويلمنغتون» في ديلاوير.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر»، بيتر ريتشاردز: «تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لشركة (مومنتوم لوجيستيكس) في ولاية ديلاوير الأميركية. وتحظى الشركة بسجل حافل من الجوائز والإنجازات في مجالات النقل، وتحميل الشحنات وتفريغها، والتخزين، وخدمات الحاويات في موانئ (غلفتينر) في أنحاء الشرق الأوسط، وهي تسعى حالياً إلى تحقيق هذا النجاح في الولايات المتحدة».

وأضاف: «اعتماداً على سجل (غلفتينر) الناجح الذي يمتد أربعين عاماً من عمليات التوزيع والنقل البري الآمن ذي الكلفة المنخفضة، ستعمل (مومنتوم لوجيستيكس) على تزويد ولاية ديلاوير بالمستوى نفسه من خدمة العملاء الممتازة التي تشتهر بها حول العالم».

وتشمل خدمات «مومنتوم لوجيستيكس» تحميل الشحنات وتفريغها، وحلولاً متكاملة في وجهة واحدة تتضمن الشحن الجوي والبحري، والتخليص الجمركي، والنقل البري، بجانب خدمات التخزين والاستفادة من ستة مستودعات مبردة ومتطورة في ميناء «ويلمنغتون»، إضافة إلى منشأة التخزين البارد على الرصيف البحري التي تمتد على مساحة 800 ألف قدم مربعة ضمن ستة مستودعات، ومستودعين متطورين للتخزين الجاف بمساحة 250 ألف قدم مربعة، ومنشآت حمولة.