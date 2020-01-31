1015 كيلوغراماً من الذهب جوائز «دبي للتسوّق» خلال 25 عاماً

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

واكبت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات مهرجان دبي للتسوّق على مدار 25 عاماً، منذ إطلاقه عام 1996 وحتى العام الجاري، وذلك بالتعاون في تقديم جوائز الذهب، من خلال شركات المشغولات والمجوهرات الأعضاء في المجموعة.

وأوضحت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي وزن الذهب التي قدمته المجموعة كجوائز للمتسوّقين منذ الدورة الأولى للمهرجان وحتى دورة عام 2020 بلغت 1015 كيلوغراماً من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 185 مليون درهم.

وأضافت المجموعة أنه مع الاحتفال بمرور 25 عاماً على بداية المهرجان، التي حرصت المجموعة على المشاركة بجوائز من الذهب، خلال دوراته المتتالية ترسيخاً لمكانة دبي مدينة للذهب، تم إصدار عُملات ذهبية تحمل شعار «دبي مدينة الذهب» باللغة الإنجليزية، وتم صك 13 ألفاً و300 عملة منها، تشمل 3300 عملة يتم منحها للفائزين بالجوائز في الدورة الأخيرة من المهرجان.

كما طرحت المجموعة 18 قيراطاً من الألماس للفائزين من المتسوّقين، منذ بداية المهرجان وحتى دورة العام الجاري.