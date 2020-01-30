تحذير من "حماية المستهلك" لبائعي الكمامات

المصدر: عبير عبد الحليم، أبوظبي

حذرت جمعية الامارات لحماية المستهلك منافذ البيع والجمعيات والصيدليات في الدولة من رفع أسعار الكمامات الطبية في الدولة واستغلال ارتفاع الطلب عليها نتيجة اقبال الكثير من المستهلكين على شراءها بعد الأخبار العالمية التي انتشرت حول تفشي فيروس كورونا والذي ظهر في مدينة ووهان الصينية.

وقال رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك محمد خليفة بن عزير المهيري ان الجهات المعنية تقوم بحملات تفتيشية مكثفة على منافذ البيع عامة وخاصة تلك التي تبيع الكمامات بشكل خاص شاملة الصيدليات للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة التي كانت تباع بها سلفا قبل انتشار كورونا

ونوه المهيري إلى أن بعض الشكاوى وردت إلى الجهات المعنية مؤخراً بسبب قيام منافذ وصيدليات برفع أسعار الكمامات الطبية ما دفع جمعية الإمارات لحماية المستهلك للمسارعة فورا الى تنظيم حملات توعوية من أجل توعية المستهلكين بحقوقهم وعدم الوقوع ضحية لارتفاع الأسعار.

ونصح المهيري المستهلكين بالإبلاغ عن أية مخالفات والإسراع بتقديم الشكاوى للجهات المعنية خاصة في حال اكتشافهم قيام منافذ برفع الأسعار استغلالا للطلب المرتفع مشيرا الى ان ذلك حرصاً من الجمعية على حماية المستهلك وعدم السماح باستغلاله من قبل أي جهة كانت

وأكد المهيري أن الجمعية ستتخذ التدابير اللازمة لايصال الشكاوى للجهات المعنية في حال تلقيها شكاوي من مستهلكين بهذا الشأن موضحا ان الجمعية ستكون على استعداد دائم لمتابعة أي شكوى حرصا منها على مصلحة المستهلكين والمجتمع خاصة وان العديد من الجهات الرقابية سارعت لحفظ حقوق المستهلكين حفاظاً منها على صحة وسلامة المجتمع واحترام القوانين والإلتزام بالأسعار لكافة المواد على اختلافها.