«موانئ دبي العالمية» تستضيف «بريك بلك» فبراير المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الأبرز في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، في مجال شحن البضائع السائبة، ونقل المعدات العملاقة للمشروعات الكبرى، الذي يقام يومي 25 و26 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، محمد المعلم، في بيان صادر أمس، إن ترسيخ مكانة موانئ دبي يتطلب إجراءات تدريجية اتسمت بالصبر والالتزام بالتميز، الأمر ذاته يتكرر مع مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الذي يعتبر حديث الانطلاق، إلا أنه يتطور بشكل ثابت لتلبية احتياجات الصناعة، بل تجاوز خلال نصف العقد الماضي توقعات السوق، وهو أمر يدل على التأثير الكبير الذي سيستمر تحقيقه في السنوات المقبلة في تطوير القطاع.

وأضاف أن أكثر من 61% من الشحنات التي تصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمر عبر موانئ الدولة، ما يظهر بشكل واضح أن أهمية الموانئ الإماراتية لا تسهم في رفاهية الدولة فحسب، وإنما تسهم في تعزيز الاقتصاد في المنطقة ككل، وهذا الأمر يمثل فرصة إضافية لمؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الذي يعزز من قنوات التواصل بين مختلف أطراف سلسلة التوريد في قطاع الصناعة الإقليمية، التي تشارك في تبادل المواد المستوردة، أو المنتجات التي يتم تصديرها، التي تشكل عصب العمليات التجارية الحيوية للاقتصاد.

وأوضح المعلم أنه مع وجود نسبة كبيرة من الجهات والشركات التجارية والصناعية المشاركة في هذه الدورة، يعدّ الحدث بمثابة منصّة قوية، لتعزيز التواصل وبناء شراكات جديدة بين الحضور، وفرصة للحوار من أجل وضع استراتيجيات جديدة، لتحقيق المنفعة العامة للصناعة والاقتصاد بشكل عام في المنطقة.

من جانبه، أعرب مدير الفعاليات في مؤتمر ومعرض «بريك بلك»، بن بلامير، عن سعادته بأن تكون موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات شريكاً عالمياً رئيساً للحدث، وأن تعمل هذه الشراكة على تحقيق طموحات موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لاسيما في الفترة التي تسبق معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث يرتفع الطلب على خدمات الشحن للمشروعات بشكل كبير.

وقال بلامير إن مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» يعدّ عاملاً مساعداً لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات في تأمين المزيد من الفرص الجديدة للمشروعات، وتقوية الدور الذي يلعبه ميناء جبل علي، باعتباره البوابة الأولى للبضائع المتجهة إلى معرض «إكسبو»، ومن ثم استثمار هذا الزخم ليستمر إلى ما بعد المعرض.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات باستضافة هذا الحدث.

ترسيخ مكانة موانئ دبي تطلب إجراءات تدريجية اتسمت بالصبر والالتزام بالتميز.