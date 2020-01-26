«الأوراق المالية» تدعو المستثمرين في شركة كندية لتحصيل أموالهم

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين ممن يملكون استثمارات لدى شركة كندية تدعى «إنفستمنت آند تريدينغ كندا» GITC Investments & Trading Canada LTD، المرخصة من قبل «هيئة أونتاريو للأوراق المالية» بكندا، والتي تزاول نشاطها باسم: GITC Investments and Trading Canada Inc وGITC وGITC Inc وآمال توفيق عصفور، والمشار إليها مجتمعة بلفظ (GITC)، أن يبادروا بالاتصال بـ«الحارس القضائي» الذي عينته محكمة أونتاريو العليا، إذا لم يتلقوا إشعار مطالبة منه، وذلك في موعد أقصاه 15 أبريل المقبل، مع إرفاق كافة الوثائق والمستندات التي تثبت حقه.

وأوضحت الهيئة في إفصاح لها نشرته على موقعها اليوم: «أنه وفي إطار تنفيذ هيئة الأوراق المالية والسلع أحكام مذكرة التفاهم متعددة الأطراف والموقعة مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أياسكو)، ودعماً لجهود مختلف الأطراف في تحقيق مبدأ حماية مصالح المستثمرين في الأسواق المالية والحفاظ على حقوقهم،

ومن خلال تعزيز التعاون على الصعيد الدولي في مجال الرقابة والتنفيذ، لضمان سلامة الأسواق ومنع الممارسات غير السليمة، تود الهيئة أن تلفت عناية كافة المستثمرين في شركة (جي آي تي سي) Investments and Trading Canada، والمرخصة من قبل (هيئة أونتاريو للأوراق المالية) بكندا، والتي تزاول نشاطها بالاسم المذكور، إلى ضرورة الاطلاع على التعميم المنشور على موقعها، والصادر عن (هيئة أونتاريو للأوراق المالية) في كندا بشأن الشركة».

وأرفقت الهيئة التعميم الذي يحتوي على رسالة بالغتين العربية والانجليزية، وموثقة، تفيد وجود عملية توزيع للأموال التي استردتها «هيئة أونتاريو للأوراق المالية»، عملاً باتفاق تسوية صادر بموجب حكم قضائي ضد الشركة، أعطى «الحارس القضائي» تفويضاً بتنفيذ عملية المطالبات التي تخص جميع المستثمرين الذين استثمروا أموالاً في الشركة المذكورة.

ووضعت الهيئة في التعميم أرقاماً للتواصل، وعناوين بريد إلكتروني، تسهيلاً على المستثمرين الذين لديهم مطالبات أو أموال لدى الشركة.

كما أشارت إلى موقع إلكتروني يمكن الدخول عليه لمعرفة كافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وطريقة تقديم طلب استرداد الأموال المستثمرة.