6703 مستثمرين بقطاع المطاعم في دبي خلال 2019

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

كشف تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن أن إجمالي عدد المطاعم والمقاهي الفعالة في إمارة دبي خلال عام 2019، وصل إلى 975 مطعماً ومقهى، بواقع 575 مطعماً و400 مقهى، مشيراً إلى أن نمو رخص المطاعم والمقاهي يعكس تميّز دبي بالبنية التحتية المتطورة، والبيئة المثالية لمزاولة مختلف أنشطة الأعمال.

وأظهر التقرير أن الجنسيات الـ10 التي تصدّرت تراخيص المطاعم والمقاهي في دبي خلال عام 2019 شملت: الهند، باكستان، بريطانيا، جمهورية مصر العربية، إثيوبيا، لبنان، الكويت، الأردن، أميركا، والمملكة العربية السعودية. ووصل عدد المستثمرين في هذا القطاع إلى 6703 مستثمرين، منهم 6128 رجل أعمال، و575 سيدة أعمال.

نمو القطاع

ونما قطاع المطاعم والمقاهي بشكل ملحوظ في دبي، وهناك العديد منها منتشر في الإمارة على اختلاف مناطقها. وتعد المطاعم والمقاهي ذات العلامات التجارية المعروفة، العاملة في إمارة دبي، من الأماكن التي تستقطب أهل دبي والمقيمين والزوار.

وتحتضن دبي أكثر من 200 جنسية، تعيش وتعمل فيها، وهي من وجهات السفر الأولى في العالم. ويعد قطاع المطاعم والمقاهي الأسرع نمواً في المنطقة، خصوصاً في دبي، في ظل الزيادة السكانية والنمو السياحي القوي، والزيادة المطردة في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، والتطور الدائم للمرافق السياحية والخدمية في الإمارة، إلى جانب نمط الحياة العصري الذي يدعم الإقبال على المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها.

المناطق الرئيسة

وسلّط التقرير، الضوء على توزيع المطاعم والمقاهي ضمن المناطق الرئيسة في دبي، حيث استحوذت منطقة بردبي على النصيب الأكبر بإجمالي 618 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 347 رخصة، وحتا (10 رخص)، في حين جاء توزيع المطاعم والمقاهي، حسب أعلى 10 مناطق فرعية تشكل 93% من الإجمالي في إمارة دبي، كالتالي: برج خليفة، المرر، البرشاء الأولى، جميرا الأولى، الكرامة، القرهود، هور العنز، المرقبات، جميرا الثالثة، المركز التجاري الأول.

عدد العمالة

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للعمالة بالمطاعم والمقاهي في دبي وصل إلى 4060 عاملاً، حيث تقدم سلاسل المطاعم والمقاهي العالمية ونظيرتها المحلية، مجموعة متنوعة من المفاهيم والتجارب المتفردة، وتعني الزيادة التي تشهدها أعداد المطاعم والمقاهي أن السوق لاتزال قادرة على استيعاب المزيد، وتعني ارتفاع سقف المنافسة الإيجابية التي تعود بالنفع على الجمهور.

وأشار التقرير إلى أن دبي سوق ديناميكية لقطاع المأكولات والمشروبات، ولها شهرتها المتميزة في هذا المجال على مستوى المنطقة، وذلك في إطار المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الإمارة وجهةً سياحيةً من الطراز الأول، بما تتمتع به من مقومات جذب متنوعة، الأمر الذي يعزز فرص مثل تلك المنافذ الخدمية ويعينها على تحقيق مستويات ربحية، ربما تفوق ما تجنيه فروعها الأخرى الموجودة في مناطق متفرقة من العالم، ما يؤكد القيمة المضافة التي تضمنها دبي للمستثمرين مع منح أعمالهم مساحة غير محدودة للازدهار والنمو.

الهند وباكستان وبريطانيا تتصدّر قائمة الجنسيات المستثمرة.

4060

عاملاً، العدد الإجمالي للعمالة بالمطاعم والمقاهي في دبي