66.32 مليار درهم فائض مالية الحكومة الموحدة خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ وام

أظهرت البيانات الخاصة بمالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات، ارتفاع قيمة الفائض، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلى 66.32 مليار درهم بزيادة نسبتها 0.04% مقارنة مع 66 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وجاء الفائض في المالية الموحدة (تشمل الميزانية الاتحادية وموازنات الحكومات المحلية)، نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات إلى مستوى 359.2 مليار درهم، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، فيما وصلت قيمة المصروفات إلى نحو 292.88 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وتشكل الإيرادات، التي حققتها المالية الموحدة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 75.2% من إجمالي الإيرادات المتحققة طيلة عام 2018، البالغة 477.634 مليار درهم، في حين شكلت المصروفات 75.4% من إجمالي المصروفات في فترة المقارنة نفسها.