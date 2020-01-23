محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

‌ووفقاً للمرسوم يُشكّل مجلس إدارة المركز برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وعضوية: مُدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نائباً للرئيس، ورئيس مجلس إدارة غُرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، ومُحافِظ مركز دبي المالي العالمي، ومُدير عام بلدية دبي، ومُدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري بدبي، ومُدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، وأمين عام مجلس المناطق الحُرّة في إمارة دبي، إضافة إلى المُدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.