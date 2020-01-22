"ايكيا" تحذر المستخدمين من هذا الكوب.. وتعتذر

المصدر: عبير عبدالحليم، أبوظبي

اعتذرت شركة ايكيا بسبب بيعها كوب سفر TROLIGTVIS عليه علامة "Made in India"

وحثت الشركة المستهلكين على التوقّف عن استخدامه وإعادة المنتج و استرداد ثمنه حتى في حالة عدم توفر إيصال الشراء موضحة انه لا يلزم إيصال الشراء لاستراداد ثمن الكوب

وأوضحت الشركة على موقعها الالكتروني ان أحدث تقارير الفحص تشير إلى أن المنتج قد يرشّح مستويات من المواد الكيميائية تتجاوز الحدود المقررة. لذلك، تحث ايكيا العملاء مكن لديهم كوب السفر على إعادة المنتج إلى أي من معارض ايكيا لاسترداد الأموال بالكامل



ونوهت ايكيا انها تأخذ سلامة المنتج بكثير من الجدية حيث يتم اختبار جميع أنواع منتجات ايكيا بشكل مستمر ويتعيّن عليها أن تتوافق مع المعايير والتشريعات المعمول بها وكذلك مع المتطلبات الخاصة بايكيا مشيرة الى انها تلقت مؤخرًا تقارير فحص توضح أن كوب السفر قد يعمل على رشح مستويات من الفثالات ثنائية البوتيل (DBP) تتجاوز الحدود المقررة.