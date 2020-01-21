حافلات بين «ياس» و«إكسبو 2020 دبي» لنقل الزوار

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» للتطوير العقاري في أبوظبي، محمد عبدالله الزعابي، أن هناك تعاوناً بين الشركة ومكتب «إكسبو 2020 دبي»، لتوفير أفضل التجارب الترفيهية لزوار المعرض.

وقال في مؤتمر صحافي، عقده أمس، إنه يجري حالياً بحث طرح مجموعة عروض في كل المدن الترفيهية لـ«جزيرة ياس» على موقع «إكسبو 2020 دبي»، وتوفير حافلات ووسائل نقل بين «جزيرة ياس» و«إكسبو 2020 دبي» لنقل الزوار.

ولفت إلى أن «إكسبو 2020 دبي» حدث عالمي بارز، نفخر به جميعاً في دولة الإمارات، وستكون له آثار إيجابية على قطاع السياحة والفنادق، وغيره من القطاعات.

وكشف الزعابي أن الشركة أطلقت نظاماً إلكترونياً للدفع بالتعاون مع شركة متخصصة والعديد من البنوك، مبيناً أن تطبيق النظام بدأ في العديد من المحال التجارية في «ياس مول»، وسيطبق في المدن الترفيهية في الجزيرة خلال العام الجاري، كما يتم بحث تطبيقه في فنادق الجزيرة. وقال إن الزوار الصينيين سيستفيدون من هذا التطبيق بشكل خاص. وأكد أن الشركة انتهت، مطلع الشهر الجاري، من إنجاز كامل البنية التحتية في مشروع «ياس باي» في «جزيرة ياس»، الذي يبلغ حجم استثماراته 12 مليار درهم.

وذكر أن الشركة وقعت أربعة عقود خلال ثلاثة أشهر لبيع أربع قطع أراضٍ مخصصة لأغراض سكنية في المشروع الذي من المنتظر أن يستقطب 15 ألف ساكن، وأكثر من 10 آلاف موظف.

وقال الزعابي إن المؤشرات الأولية لزوار «جزيرة ياس» خلال عام 2019 تشير إلى أن الصيف الماضي يعد من أفضل المواسم التي شهدتها الجزيرة خلال خمس سنوات، خصوصاً من الزوار الخليجيين، فضلاً عن أسواق الصين والهند وألمانيا. ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن 30% من زوار «ياس» عام 2019 هم من السوق المحلية من مواطنين ومقيمين، و70% من السوق العالمية.