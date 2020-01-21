«دبي لصناعات الطيران» توقّع صفقة تمويل بـ 1.1 مليار درهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن توقيع صفقة تمويل غير مضمون بمدة أربع سنوات وبقيمة 300 مليون دولار (نحو 1.1 مليار درهم)، مع شركة «بنك التعمير الصيني» مع إمكانية زيادة المبلغ الرئيس للقرض إلى 500 مليون دولار (نحو 1.83 مليار درهم)، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «يسعدنا أن نبدأ العام الجديد 2020 بصفقة كبيرة ومهمة مع فرع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً في مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى تعميق علاقتنا مع بنك التعمير الصيني في المستقبل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، يوان شنغروي: «يسرنا في بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) أن تتاح لنا الفرصة لإبرام هذه الصفقة الناجحة».

وأضاف أن «هذا القرض يمثل أول صفقة تمويل يقوم بنك التعمير الصيني بترتيبها لشركة دبي لصناعات الطيران، ويسعدنا أن نتمكن من المشاركة في إنجاز مثل هذه الصفقة المهمة التي تؤكد مكانة دبي لصناعات الطيران كشركة رائدة وتحظى باهتمام كبير في الأسواق المصرفية في كل من آسيا والشرق الأوسط».

وتابع شنغروي: «نتطلع إلى الاستفادة بشكل مستمر من شبكة بنك التعمير الصيني وموارده في الخارج لتعميق شراكتنا مع شركة دبي لصناعات الطيران وتعزيز تعاوننا التجاري مع الشركة في المستقبل».