24.2 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة في 2019

المصدر: أحمد الشربيني ـــ الشارقة

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بأن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال العام الماضي بلغ 24.2 مليار درهم، بنمو نسبته 7.3% مقارنة بعام 2018.

وأشارت الدائرة إلى أن المعاملات السكنية تصدرت إجمالي المعاملات بنسبة 69.4%.

وتفصيلاً، قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «إجمالي قيمة التداولات العقارية في الشارقة، خلال العام الماضي، بلغ 24.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.3% مقارنة بعام 2018، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 61.35 ألف معاملة خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 13.4% على العام السابق».

وأضاف أن «عدد معاملات سندات الملكية في الإمارة، خلال العام الماضي، بلغت 11.53 ألف معاملة، وذلك بقيمة تداول بلغت 9.6 مليارات درهم، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3760 معاملة، بقيمة تداول بلغت 14.6 مليار درهم»، لافتاً إلى أن «عدد معاملات التثمين بلغت 963 معاملة، فيما وصلت عدد معاملات البيع المبدئي الى 5272 معاملة، وبلغت معاملات شهادات الإفادة 36 ألفاً و955 معاملة، وبلغت معاملات التصرفات الأخرى 2872 معاملة».

المعاملات السكنية

وأشار الشامسي إلى أنه «وفقاً لتصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع ومساحتها في إمارة الشارقة، خلال العام الماضي، فقد بلغ عدد العقارات المتداولة 3328 عقاراً بمساحة بلغت 46.3 مليون قدم مربعة، فيما تصدرت المعاملات السكنية إجمالي المعاملات بنسبة وصلت إلى 69.4% من عدد المعاملات الكلي، تلتها المعاملات التجارية بنسبة 15.9%، فيما بلغت المعاملات الصناعية نسبة 11.8%، وأخيراً المعاملات الزراعية بنسبة 2.9%».

وأوضح أنه بالنسبة لعدد العقارات المتداولة، تصدرت الشقق السكنية بواقع 1213 شقة، فيما بلغ عدد الأراضي الفضاء التي تم تداولها 895 قطعة.

معاملات البيع

وأشار إلى أن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة وصل إلى 3328 معاملة، واستحوذت مدينة الشارقة على الحصص الأكبر منها، حيث شهدت 2963 معاملة بيع في 105 مناطق، بقيمة وصلت إلى 4.8 مليارات درهم، تصدرتها مناطق مويلح التجارية والخان والنهدة والحوشي، حيث شهدت منطقة مويلح التجارية أعلى عدد في التداولات بواقع 567 عملية تداول، كما سجلت المنطقة نفسها أعلى قيمة تداول بحجم وصل إلى 1.2 مليار درهم.

وأفاد الشامسي بأن «التنوع في نوعية المشروعات وإطلاق عدد من المشروعات الجديدة خلال العام الماضي، من الأمور التي كان لها انعكاس إيجابي على المعاملات العقارية، كما تفتح آفاقاً جديدة خلال عام 2020 للمستثمرين واستقطاب مستثمرين جدد من مختلف دول المنطقة».

القطاع العقاري

قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «القطاع العقاري في الإمارة يواصل التطور والنمو بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة».