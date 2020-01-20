4 سنوات حداً أقصى لتجديد الرخصة التجارية تلقائياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي أن خدمة «التجديد التلقائي» للرخص، تبسط وتطوّر عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط.

وأوضحت أنه يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ليتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

وأضافت اقتصادية دبي أنه يمكن للمتعامل أيضاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني ded.ae أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي» عبر اسم المستخدم، أو الدخول عن طريق «زائر لمرة واحدة فقط» للحصول على الخدمة. وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة، وبحد أقصى أربع سنوات، بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة، فإنه تتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة - عدد السنوات)، كما يجب أن يكون موقع الشركة هو نفسه في العام الماضي.

وتشكل خدمة التجديد التلقائي للرخص نقلة نوعية في جهود اقتصادية دبي، نحو تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال. كما تمثل هذه الخدمة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم، وسداد المبالغ المطلوبة من دون الحاجة إلى معاملات ورقية، ما يساعد في رفع نسبة رضا المتعاملين، وتوفير الوقت لإنجاز المعاملات بكل سلاسة.

أما طريقة الدفع، فإنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي، أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي»، أو الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، ويمكن كذلك الدفع نقداً أو عن طريق شيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة وبنوك: «الإمارات الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«آفاق للتمويل»، إضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر بنوك: «دبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«الإمارات الإسلامي».

وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.