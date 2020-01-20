«دناتا للسفريات»: الإمارات تتصدّر الوجهات الأكثر شعبية في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير لـ«وكالة دناتا للسفريات» تصدر الإمارات الوجهات الأكثر شعبية للمسافرين من دولة الإمارات، الذين حجزوا معها خلال عام 2019.

وأفادت الوكالة في بيان، أمس، بأن الوجهات الأكثر شعبية الأخرى كانت تايلاند، ثم تركيا، والمملكة المتحدة، والسعودية، وجزر المالديف، وإيطاليا، ومصر، وسويسرا، وأذربيجان.

وقالت مسؤولة المنتجات في «دناتا للسفريات»، إيميلي وليامز، إن دولة الإمارات لاتزال في المقدمة، حيث يختار المسافرون في جميع أنحاء الدولة الإقامة في فنادق ذات مستوى عالمي قريبة منهم، في وقت جاءت فيه المنتجعات والشواطئ والجزر والصحراء في المقدمة من حيث شعبيتها، مرجحة أن تحافظ على هذه المرتبة في عام 2020، يعززها الإطلاق المرتقب لمنتجع «رويال أتلانتس».

وأضافت: «بقيت تايلاند خياراً مفضلاً للسفر الدولي، فهي وجهة تقدم حياة المدينة والجزيرة طوال العام. وقد أمضى مزيد من المسافرين وقتاً في جزيرة كوه ساموي، كما تحظى مدينة إسطنبول التركية بشعبية كبيرة، في وقت لاتزال فيه العاصمة البريطانية لندن وجهة جذابة للغاية».

وتوقع خبراء «دناتا للسفريات»، ووفقاً لاتجاهات الحجز الحالية، أن تحظى روسيا، وفيتنام، واليابان، وسيشيل وموريشيوس، وسريلانكا، بإقبال متزايد من دولة الإمارات في عام 2020، لافتين إلى أن السفر إلى روسيا سجل نمواً كبيراً في عام 2019، وسيستمر النمو في العام الجديد، خصوصاً إلى موسكو وسان بطرسبرغ، إضافة إلى مدينة سوتشي التي بدأت تكتسب شعبية في أوساط الزوار من خارج روسيا.

وذكرت «دناتا للسفريات» أنه احتفالاً بالعام الجديد، فإنها تقدم برامج متكاملة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى وجهات مختارة تشمل روسيا، وتايلاند، ومصر والمملكة المتحدة، بأسعار تبدأ من 2020 درهماً.

وأوضحت أن «البرامج تشمل إقامة في فنادق من فئة أربع أو خمس نجوم لثلاث أو أربع ليال».