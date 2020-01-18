جناح هولندا.. مبنى ذكي يقدّم حلولاً مستدامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يوفر جناح هولندا في معرض «إكسبو 2020 دبي» لزواره عالماً مصغراً يتمتع بمناخه الخاص.

وتحت موضوع «تكامل الماء والطاقة»، سيكون مبنى الجناح في منطقة الاستدامة بالمعرض، مبنى ذكياً يقدم الحلول المستدامة.

وسيتعرف زوار الجناح إلى إنتاج المياه والطاقة والغذاء من خلال إبداعات تشمل مزرعة عمودية مخروطية الشكل.

كما سيرى الزوار كيف سيتم التحكم بالطقس في داخل الجناح بطريقة طبيعية.

وسيقام مبنى الجناح الذكي باستخدام مواد محلية ستتم إعادة تدويرها بعد انتهاء «إكسبو 2020 دبي» لتقليل البصمة البيئية.

وسيضم الجناح الهولندي، كما كل الأجنحة، جميع ما هو شيق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، بالإضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.

يشار إلى أن هولندا تحتل المرتبة 17 بين 177 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما تعد ثاني أكبر بلد مصدر للمنتجات الغذائية والزراعية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية.