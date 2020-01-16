أبوظبي تبني أكبر محطة عالمية للطاقة الشمسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن «الشركة تقوم بمراقبة الطلب على الطاقة والمياه وتلبيته، حيث يوجد حالياً لدى الشركة 18 محطة على مستوى الإمارات لتحلية المياه والكهرباء، بطاقة إنتاجية مركبة أكثر من 900 مليون غالون يومياً، وطاقة تبلغ 27 غيغاواط».

وأضاف في تصريحات للصحافيين، أمس، أنه يجري حالياً الاستعداد لبناء محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»، الأكبر عالمياً، حيث يتم حالياً مرحلة التقييم الفني والمالي، بطاقة إنتاجية 2000 ميغاواط، وهي أكبر من محطة «نور أبوظبي» التي تعد حالياً الأكبر عالمياً بسعة 1176 ميغاواط.

وأضاف أن التشغيل التجاري للمحطة سيكون بعد عامين من بدء التنفيذ، الذي يتوقع أن يكون قبل منتصف العام الجاري، أي ستكون المحطة جاهزة بحلول 2022.