افتتاح منشأة فاخرة لتخزين وإيداع المجوهرات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، منشأة فاخرة ومحصّنة لتخزين وإيداع المجوهرات، مشيراً إلى أن المنشأة الجديدة التي توجد في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، مجهزة بأحدث حلول الأمان الفائق.

وأفاد المركز، في بيان أمس، بأن منشأة «818 فاولت» (818 Vault)، فائقة الأمان، ستمثل إضافة مهمة إلى منظومة التجارة والأعمال التي يوفرها «دبي للسلع المتعددة»، التي تتضمن مرافق وخدمات وبنية تحتية عالية الجودة للشركات الأعضاء العاملة في قطاعات الذهب والماس والمعادن الثمينة والمجوهرات.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «من شأن إضافة منشأة التخزين والإيداع الفاخرة (فاولت 818) إلى برج الماس أن تعزز بشكل كبير من مكانة المركز باعتباره قلب تجارة الذهب والماس والمجوهرات في المنطقة».

وأضاف أن «الموقع الاستراتيجي للبرج ومستويات الأمن الفائقة التي يتمتع بها، بجانب سهولة الوصول إليه، يجعله الخيار الأمثل لافتتاح منشأة فاخرة ومحصنة لتخزين المجوهرات».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «818 فاولت»، فيكرام جيثواني، إن «(818 فاولت) تعتبر أول منشأة إيداع آمنة من نوعها، حيث يمكن للعملاء تخزين مقتنياتهم الثمينة براحة واطمئنان داخل خزنة فاخرة فائقة الأمان»، مشيراً إلى أن «المنشأة تقدم للعملاء أعلى مستويات الخدمة وأحدث التقنيات الأمنية».

يشار إلى أن منشأة «818 فاولت» توفر أعلى مستويات الأمان في القطاع، حيث تتضمن خزانة إيداع آمنة مجهزة بآلية قفل مزدوجة التحكم ومزودة بقفلين من 10 أذرع يمكن الوصول إليهما من خلال مفتاحين فريدين، فضلاً عن توفيرها مجموعة كاملة من الخدمات الإضافية، بما في ذلك التأمين على المجوهرات المودعة وإصلاحها.

ثاني خزنة

تمثل المنشأة الجديدة ثاني خزنة للمجوهرات في برج الماس، بعد إطلاق أول خزنة في مركز دبي للسلع المتعددة خلال أبريل 2009. ويتمتع البرج بموقع مركزي في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهو مقر لكثير من تجار المجوهرات في دولة الإمارات، ويوجد بالقرب من أبرز الأحياء السكنية والتجارية في دبي.