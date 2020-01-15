افتتاح المرحلة الثالثة من «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد الطاير، أن شهر فبراير المقبل سيشهد الافتتاح الرسمي للمرحلة الثالثة من «مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية»، وأن القدرة الإنتاجية الكاملة لهذه المرحلة تبلغ 100 ميغاواط، وهو نتاج للتعاون القوي بين شركة «مصدر» و«كهرباء ومياه دبي»، ما يرفع إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في الإمارة إلى نحو 1000 ميغاواط.

وقال إن المباني التي تمت إعادة تأهيلها في إمارة دبي، تجاوز حالياً 2500 مبنى، فيما يجري العمل على رفع العدد بصورة متواترة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن المباني التي تلتزم معايير الترشيد والتأهيل، سواء عن طريق استخدام أجهزة موفرة أو تغيير أنظمة الإضاءة والتبريد والعزل، نجحت في خفض فاتورة الاستهلاك بين 30 و40%.

ولفت إلى أن هدف الهيئة خلال عام 2020 تحقيق نسبة 7% حصةً للطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في إمارة دبي، متوقعاً تحقيق أعلى من هذه النسبة خلال العام الجاري.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وفق الخطط الموضوعة، للوصول إلى نسبة 75% طاقة نظيفة بحلول عام 2050، بجانب إنتاج الماء من «التناضح العكسي»، واستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه.

وكشف أن من المقرر الانتهاء من «مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية» خلال عام 2030، باستثمارات تبلغ نحو 50 مليار درهم.

وذكر أن استثماراتنا المستقبلية، خلال السنوات الخمس المقبلة، تُجاوز 84 مليار درهم، 50% منها للشراكة مع القطاع الخاص.

إلى ذلك، قال نائب المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في شركة «مصدر»، يوسف العلي، إن السعة الإجمالية للمشروعات التي تنفذها «مصدر» في 25 دولة، تصل حالياً إلى 5000 ميغاواط، بكلفة إجمالية تبلغ 13 مليار دولار، وأكد أن لدى «مصدر» تنوعاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا، إذ تتجه الآن نحو طاقة الرياح، فضلاً عن الطاقة الشمسية، وتحويل النفايات إلى طاقة، ما ينوّع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة.