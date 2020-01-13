«شوبا»: استثمارات جديدة تعزّز الطلب تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا العقارية»، بيه إن سي مينون، إن هناك شعوراً بالتفاؤل حيال عام 2020، بالتزامن مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن التوقعات تظهر توجهاً إيجابياً في القطاع العقاري، إذ شهدت السوق بالفعل نشاطاً ونمواً حقيقياً قبيل انطلاق المعرض، وهو ما سيتواصل خلال الأشهر المقبلة.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «إكسبو 2020 دبي» فرصة لإلقاء مزيد من الضوء على ما تقدمه دبي من منتجات عقارية وعروض فريدة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة «شوبا» أن يجلب المعرض عدداً كبيراً من الزوار، إضافة إلى استثمارات ومشروعات جديدة من شأنها توفير فرص عمل، والطلب على الوحدات السكنية، مشيراً إلى إمكانية وجود طلب على المنتجات العقارية الفاخرة في دبي.

عروض واستقرار

وذكر مينون أن العروض الجذابة الموجودة في سوق دبي العقارية ستزيد من اهتمام هؤلاء المستثمرين، وغيرهم من المهتمين بالعامل السعري، إذ من المتوقع أن يميل هؤلاء إلى الاستثمار العقاري في دبي، بفعل الانخفاض الدوري الحالي في أسعار العقارات، نتيجة المعروض الجديد.

وأرجع اهتمام المستثمر الأجنبي بدبي إلى جهود الإمارة، إذ أنها أرست لنفسها مكانة عالمية، باعتبارها وجهة مثالية للاستثمار العقاري، يقدّم فيها للمشترين عدداً كبيراً من الحوافز التي تلبي حاجاتهم، مقارنة بأسواق عالمية أخرى.

وأكد أن الاستثمار يرتبط ارتباطاً قوياً بالاستقرار، وهو ما توفره دبي بفضل قيادتها، فضلاً عن الأمن والأمان لكل من المقيمين والزوار على حد سواء، مشيراً إلى أن كل ذلك عوامل تشجع على الاستثمار.

ولفت مينون إلى أن السوق العقارية في دبي تشتهر بمعروضات متنوّعة ذات أسعار متفاوتة، وأحجام تراوح بين الاستوديو والقصور الكبرى، وبالتالي فهي تزود المشترين بمجموعة واسعة من الخيارات لانتقاء ما يناسبهم، مشدداً على أن دبي صنعت لنفسها مكانة خاصة في ما يتعلق بعروض العقارات الفاخرة، وقد أصبح اسمها مرادفاً للجودة وجمال التصميم والابتكار.

مشروعات التطوير

وأكد مينون أن مشروعات التطوير ذات الاستعمالات المختلفة من أهم المنتجات العقارية التي ستكون ضمن اهتمامات هؤلاء المستثمرين، إذ توفر هذه المشروعات تجربة شاملة وجذابة، وتتيح سهولة الحصول على الخدمات والمتطلبات الضرورية لمعيشة مريحة ومرفهة.

ودعا رئيس مجلس إدارة «شوبا» المطوّرين العقاريين في دبي إلى تقييم واستكشاف الطرق الكفيلة بتحسين تجربة المعيشة الإجمالية، للحفاظ على القدرة التنافسية. وقال: «لم يعدّ يُنظر للمنزل على أنه مجرد بناء من حجر، وإنما تكمن أهميته في مقدار ما يوفره من وسائل راحة وهدوء، مع وجود مرافق مهمة، مثل المدارس والمطاعم والمتاجر والمراكز الطبية على مقربة منه».

ولفت إلى أن الطلب على الوحدات السكنية للفئتين المتوسطة والفاخرة سيكون متوازناً، وذلك لوجود المستثمر الذي يهتم بكلا المنتجَين.

بنية تشريعية

واعتبر مينون البنية التشريعية والقوانين من أهم الحوافز التي يبحث عنها المستثمر العقاري. وقال: «خلال السنوات القليلة الماضية، وضعت دبي عدداً من الإصلاحات التشريعية، لتحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع مستوى السهولة في مزاولة الأعمال. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، وأوجدت مزيداً من الاهتمام بالسوق».

وأضاف: «نشهد الآن أثر هذه الحوافز وإسهامها في نضوج السوق العقارية. وقبل فترة وجيزة، أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري لتأسيس توازن بين العرض والطلب، والحفاظ على تنوّع المشروعات، وضمان أن توفر هذه المشروعات قيمة مضافة».

ولفت إلى إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «فرص الاستثمار في القطاع العقاري»، لتعزيز مكانة الإمارة على صعيد الاستثمار والتنافسية، وجذب الاستثمارات الجديدة في قطاع العقارات، معرباً عن ثقته بأن المبادرة ستسير بالسوق في الاتجاه الصحيح، وتدفع المستثمرين للتركيز على تميّز عروضهم، والحفاظ على جودة المنتجات في السوق.

وتابع: «مثلما حصل في مبادرات سابقة، سنشهد بكل تأكيد الأثر الإيجابي للتشريعات الحديثة في السنوات المقبلة».

2.08 مليار درهم مبيعات «شوبا هارتلاند»

قال المؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا العقارية»، بيه إن سي مينون، إن الأرقام الأخيرة لمبيعات مجموعة «شوبا» العقارية تظهر أداءً جيداً، إذ تمكنت المجموعة في عام 2019 من تحقيق مبيعات بمقدار 2.085 مليار درهم في مشروع «شوبا هارتلاند».

واعتبر ذلك مؤشراً قوياً للغاية على نجاح مشروع المجموعة الرئيس في دبي، ودليلاً على أن القطاع العقاري في دبي لايزال يحظى بإقبال ملحوظ، سواء من مشترين محليين أو عالميين من الصين والهند والمملكة المتحدة وغيرها.

وتوقع أن تشهد السوق في 2020 مزيداً من النتائج الإيجابية على صعيد الصفقات العقارية.

العروض الجذابة الموجودة في سوق دبي العقارية ستزيد من اهتمام المستثمرين الجدد الذين سيستقطبهم المعرض.

السوق العقارية في دبي تشتهر بمعروضات متنوّعة ذات أسعار متفاوتة، وأحجام تراوح بين الاستوديو والقصور.