«بروج» تؤسّس شركة تسويقية في مصر

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة بروج البتروكيماوية، المتخصصة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة عالية القيمة، عن تأسيسها شركة تسويقية جديدة في مصر.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، يأتي تأسيس «بروج» للشركة الجديدة في إطار استراتيجيتها التنموية وحرصها على تلبية احتياجات عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعبيراً عن متانة علاقات الشراكة التجارية التي تجمعها مع عملائها في السوق المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج برايفت ليمتد»، ويم رولز، إن «تأسيس شركة تسويقية لـ(بروج) في مصر، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط خارج حدود أبوظبي، يعتبر خطوة ضرورية لضمان فهم أعمق لاحتياجات العملاء وإتاحة المجال لفتح حوار معهم، لنرى كيف يمكن لنا أن نساعدهم بشكل أفضل».

الشركة الجديدة تلبّي احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.