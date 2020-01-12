الأحبابي: «موانئ أبوظبي» تعزز مكانة الإمارات على خارطة التجارة العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة موانئ أبوظبي أنها اختتمت عام 2019 بتحقيق العديد من الإنجازات اللافتة، تماشياً مع أهدافها الرامية إلى تمكين التجارة العالمية، وتوفير قيمة عالية للمتعاملين والشركاء.

وقال رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»، فلاح محمد الأحبابي: «تلقي الإنجازات اللافتة لـ(موانئ أبوظبي) الضوء على حرص المجموعة على تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات، وأهداف وأولويات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة والابتكار».

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إلى نجاح «موانئ أبوظبي» في إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية في مختلف القطاعات، وإطلاق مشروعات مهمة لتطوير كفاءة العمليات وزيادة الطاقة الاستيعابية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة.

ولفتت «موانئ أبوظبي» إلى أن استثمارها في توسعة الموانئ والمرافق التابعة لها، خلال الأشهر الـ12 الماضية، خطوة حيوية تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ.

وأشارت إلى استقبال الميناء أكبر سفينة لشحن الحاويات في العالم، بسعة تزيد على 20 ألف حاوية نمطية. كما أصبح «ميناء خليفة» أول ميناء في دول مجلس التعاون الخليجي يستقبل سفن الشحن العملاقة المحملة بالكامل بسعة 200 ألف طن، بفضل التوسعات التي شهدها.

وبلغت جهود التوسع التي تقوم بها موانئ أبوظبي في «ميناء خليفة» مستوى متقدماً في ديسمبر 2019، إذ أعلنت عن استثمار كبير بقيمة 2.2 مليار درهم في الميناء لتطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية لميناء خليفة. من جانب آخر، سجل «ميناء زايد» العديد من الإنجازات المهمة خلال عام 2019، حيث استحوذ على نحو 25% من حجم مناولة البضائع العامة الخاصة في موانئ أبوظبي.

بدورها، سجلت مدينة خليفة الصناعية العديد من الإنجازات، إذ وصل عدد الجهات المستثمرة في هذه المدينة إلى أكثر من 500 شركة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 70 مليار درهم، منذ إطلاق المدينة الصناعية قبل تسعة أعوام. وأعلنت المدينة عن إعفاء المستثمرين من رسوم ما يزيد على 75% من خدماتها.