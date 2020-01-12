«إكسبو 2020 دبي» يحفز شركات للمشغولات والمجوهرات للتوسع بفروع جديدة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مديرو شركات لتجارة المشغولات الذهبية والمجوهرات، بأن اقتراب فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» يحفزهم على تنفيذ خطط جديدة للتوسع بفروع إضافية في مناطق عدة بدبي خلال العام الجاري.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تنفيذ خطط جديدة للتوسع بالفروع يأتي لمواكبة الارتفاع المتوقع في الطلب على المبيعات بالأسواق، بدعم من فعاليات «إكسبو 2020»، لاسيما مع توقع استقبال ما يتجاوز 25 مليون زائر لدبي خلال فترة إقامة المعرض، لافتين إلى أن خطط التوسع ستشمل إقامة فروع قبيل إقامة المعرض، وبعضها قبل نهاية العام الجاري.

فعاليات المعرض

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمجموعة «ملبار للذهب والمجوهرات»، عبدالسلام كي بي، إن «اقتراب فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي) يحفز المجموعة على تنفيذ خطط جديدة للتوسع تتضمن إقامة سبعة أفرع جديدة بأسواق الإمارات خلال العام الجاري، منها خمسة أفرع في دبي».

وأشار إلى أن «خطط الفروع الجديدة، التي سيتم إقامتها خلال العام الجاري، تواكب الارتفاع الكبير في الطلب المتوقع خلال فعاليات (إكسبو 2020)»، لافتاً إلى أن «المجموعة ستنفذ عمليات افتتاح بعض الفروع قبيل موعد إقامة معرض (إكسبو 2020)، فيما سيتم افتتاح عدد قليل بشكل مواكب لفترة المعرض».

تجارة المشغولات

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي مدير شركة «جوهرة»، توحيد

عبدالله، إن «عدداً كبيراً من الشركات العاملة في قطاع تجارة المشغولات والمجوهرات يسعى للاستعداد مع اقتراب موعد إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) عبر خطط عدة، من أبرزها تنفيذ خطط للانتشار بأفرع جديدة، للمنافسة على حصص سوقية خلال فترة إقامة المعرض، الذي من المتوقع أن ينعش المبيعات في الأسواق بشكل كبير، يتناسب مع الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه دبي».

وأشار إلى أنه «سيتم تنفيذ خطط توسع جديد تتعلق بشركة (جوهرة) لتجارة المجوهرات، في إطار الاستعداد لمعرض (إكسبو 2020)، وذلك من خلال إنشاء 12 فرعاً جديداً للشركة في مختلف أسواق دبي خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن «المعرض سيرفع من مظاهر التنافسية في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، ولذلك يعوّل العديد من الشركات على فترة إقامة المعرض لتنشيط المبيعات بنسب كبيرة».

الشركات الرئيسة

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «كانز للمجوهرات»، انيل داهناك، إن «(معرض إكسبو 2020) من الفعاليات الضخمة التي حفزت الشركات الرئيسة في أسواق تجارة المشغولات والمجوهرات، على الاستعداد مبكراً بخطط مختلفة، تشمل أبرزها التوسع بفروع جديدة، لمواكبة ارتفاع حدة التنافسية، والطلب المرتفع المتوقع خلال فترة المعرض».

وأضاف أن «الشركة تستعد خلال العام الجاري على التوسع بإقامة ثلاثة أفرع جديدة لمتاجرها في دبي، في إطار الاستعداد لاقتراب موعد معرض (إكسبو 2020 دبي)».

ارتفاع التنافسية

واعتبر المدير التنفيذي لشركة «بيورغولد للمجوهرات»، كريم مارشنت، أن «مظاهر ارتفاع التنافسية في الأسواق والروّاج الكبير في الطلب هما من تأثيرات بدء العد التنازلي لمعرض (إكسبو 2020) وكانا من المحركات الأساسية التي دفعت عدداً كبيراً من شركات تجارة المشغولات والمجوهرات لتنفيذ خطط توسع جديدة بمنافذها في دبي لمواكبة أحداث المعرض».

وأشار إلى أن «الشركة تعتزم إقامة نحو سبعة أفرع جديدة بالأسواق المحلية لمواكبة (إكسبو 2020)، الذي سيجذب العديد من الزائرين من مختلف الجنسيات لأسواق دبي».

3 فروع جديدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «داهكان للمجوهرات»، فيشال داهكان، إن «الشركة تستعد لمعرض (إكسبو 2020) عبر تنفيذ خطط لإقامة ثلاثة أفرع جديدة في أسواق دبي، ومن المتوقع أن يتم إقامة معظمها قبيل إقامة فعاليات المعرض بفترة كافية».

شركات تنفذ خططاً للانتشار بأفرع جديدة، للمنافسة على حصص سوقية، خلال فترة إقامة المعرض.