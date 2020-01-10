تنبيه من "مطارات دبي" بخصوص الأحوال الجوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نصحت مؤسسة مطارات دبي المتعاملين الذين يخططون للسفر هذه الليلة و صباح الغد بترك وقت كافي للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم عن طريق زيارة الموقع الشبكي للمؤسسة‎ أو شركات الطيران.

وقالت المؤسسة في تغريدة لها على موقع "تويتر" إنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة الليلة مما قد يتسبب في تأخير بعض الرحلات وازدحامات في الطرق".