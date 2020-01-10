نصحت مؤسسة مطارات دبي المتعاملين الذين يخططون للسفر هذه الليلة و صباح الغد بترك وقت كافي للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم عن طريق زيارة الموقع الشبكي للمؤسسة أو شركات الطيران.
وقالت المؤسسة في تغريدة لها على موقع "تويتر" إنه "من المتوقع هطول أمطار غزيرة الليلة مما قد يتسبب في تأخير بعض الرحلات وازدحامات في الطرق".
تنبيه من "مطارات دبي" بخصوص الأحوال الجوية
نصحت مؤسسة مطارات دبي المتعاملين الذين يخططون للسفر هذه الليلة و صباح الغد بترك وقت كافي للوصول إلى المطار والتحقق من حالة رحلاتهم عن طريق زيارة الموقع الشبكي للمؤسسة أو شركات الطيران.