«إعمار» تكشف عن «برج كراون» في وسط مدينة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، عن إطلاق «برج كراون» الجديد، البرج السكني، الذي يتألف من 44 طابقاً، ويتربّع على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد النابض بالحياة، الذي يزيّن منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز بإطلالات مباشرة على أوبرا دبي وبرج خليفة. وتولت شركة «إل دبليو كيه بارتنرز» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، تصميم البرج الجديد، الذي يضم 440 شقة سكنية من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، تطلّ جميعها على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً.

وقال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبّار: «سيكون (برج كراون) الجديد واحداً من أكثر العناوين التي ستشهد طلباً في دبي. نحن نثمّن الدور الذي لعبته شركة (إل دبليو كيه بارتنرز) في تصميم البرج الذي يمثّل إضافة جديدة إلى أفق وسط مدينة دبي المتألق، وسيوفر (برج كراون) بما يضمّه من مرافق استثنائية وإطلالات مباشرة على منطقة دار الأوبرا وبرج خليفة، فرصاً استثمارية لا مثيل لها».

وراعت «إعمار» في تصميمها للبرج كل التفاصيل والعناصر التي تضمن راحة السكان، إذ يبعد خطوات قليلة عن أبرز معالم دبي، التي تتضمّن برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي، إلى جانب حديقة البرج وأوبرا دبي. ومن المرافق المبتكرة التي يضمها البرج جسر المشاة الذي يربطه من جهة القاعة متعددة الاستخدامات، بالبرج المتاخم له، المكسو بمواد عاكسة خلال النهار ومكشوفة خلال الليل.

- البرج الجديد يضم 440 شقة سكنيّة تطلّ جميعها على أبرز معالم دبي.