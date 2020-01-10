«إديوفوياج» تستقطب طلاب وشباب العالم إلى «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «إديوفوياج»، ذراع السفر التعليمية لشركة «آي تي إل ورلد»، عن شراكتها مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، خلال الدورة الـ32 من مؤتمر مديري المدارس الذي عقد أخيراً في مدينة جايبور الهندية، تحت رعاية المجلس المركزي للتعليم الثانوي «CBSE»، بحضور مديرين يمثلون المدارس التابعة للمجلس.

وقال رئيس قسم التسويق في «إديوفوياج»، شايك شبلي: «نتفهم ونقدر بشكل كلي كيف يوفر السفر التعليمي وسيلة لا مثيل لها لتلبية الاهتمامات المتخصصة للطلاب، وفي الوقت نفسه اكتسابهم منظوراً فريداً للعالم»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مكان أفضل من معرض (إكسبو 2020 دبي) للتعرف إلى العالم وابتكاراته المذهلة، كما أنه ليس هناك مجموعة أفضل من المؤثرين الرئيسين في كل مدرسة، أي مديري المدارس، للحصول على معلومات موثوقة عن الاتجاهات التعليمية الحديثة».

وأضاف شبلي، في بيان، أن فريق عمل «إديوفوياج» شارك خلال المؤتمر المعلومات ذات الصلة ببرامجهم المعدة خصيصاً، والهادفة إلى استقطاب عدد كبير من طلاب وشباب العالم إلى «إكسبو 2020»، الذي يستمر على مدى ستة أشهر.

من جانبها، قالت مديرة تسويق الوجهات في «إكسبو 2020 دبي»، سو راماناثان: «لطالما آمنت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والقائمون على معرض (إكسبو 2020 دبي) بالدور المحوري للشباب، فهم يشكلون جزءاً مهماً من جمهور زوار هذا الحدث العالمي الكبير».

وأضافت أنه من «خلال سبع جولات تعليمية ذات موضوعات محددة، سيتيح برنامج (طلاب إكسبو 2020) لجميع الطلاب فرصة متفردة لتوسيع آفاقهم ومداركهم المعرفية من خلال جعل العالم بأكمله غرفة صفية لهم».

يشار إلى أن «إديوفوياج» تعد موزع التذاكر المعتمد للمعرض الأضخم في العالم، الذي يهدف إلى جمع الدول والمنظمات الدولية في منصة واحدة، لتبادل المعرفة، وعرض الإنجازات والتقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز التعاون في قطاع التعليم العالمي، والابتكار الإبداعي، والتقدم الاجتماعي.

- «إديوفوياج» أكدت أنه

لا يوجد مكان أفضل

من «إكسبو 2020» للتعرف إلى الابتكارات.