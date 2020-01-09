موعد تأسيس مصنع للسيارات في دبي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

تشهد منطقة واحة دبي للسيليكون، يوم 13 من شهر يناير الجاري، وضع حجر الأساس لإقامة مصنع للسيارات تابع لشركة "دبليو موتورز".

وتعمل شركة "دبليو موتورز" في تصنيع سيارات رياضية والسيارات التي يطلق عليها "السوبر كارز" والتي تتسم بمواصفات فائقة كأنظمة قوة المحرك وعدد الأحصنة ونظام الثبات وغيرها.

وأعلنت شركة "دبليو موتورز"، خلال شهر نوفمبر الماضي، عن انضمامها إلى سوق ناسداك دبي، وذلك في إطار استعداد الشركة لمرحلة توسع جديدة.

وتأسست الشركة في بيروت بلبان عام 2012 وأطلقت أول نموذج أولي لموديلات سيارات تحت اسم "لايكان هايبرسبورت" خلال عام 2013، ونقلت بعدها الشركة مقرها الرئيس إلى دبي، فيما تجري عمليات تصنيع لسياراتها في أسواق خارجية.