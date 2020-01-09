"إعمار" تكشف النقاب عن برج جديد في وسط مدينة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية اليوم، عن إطلاق "برج كراون" الجديد، البرج السكني الذي يتألّف من 44 طابقاً، ويتربّع على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد النابض بالحياة، والذي يزيّن منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز بإطلالات مباشرة على دبي أوبرا وبرج خليفة. وتولّت شركة "إل دبليو كيه بارتنرز" التي تتّخذ من هونغ كونغ مقراً لها، تصميم البرج الجديد الذي يضم 440 شقة سكنيّة من 1، 2 و3 غرف نوم، تطلُّ جميعها على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً.

وقال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: "سيكون برج كراون الجديد واحداً من أكثر العناوين التي ستشهد طلباً في دبي. نحن نثمّن الدور الذي لعبته شركة (إل دبليو كيه بارتنرز) في تصميم البرج الذي يمثّل إضافةً جديدةً إلى أفق وسط مدينة دبي المتألّق، وسيوفّر برج كراون بما يضمّه من مرافق استثنائية وإطلالات مباشرة على منطقة دار الأوبرا وبرج خليفة، فرصاً استثمارية لا مثيل لها".

وراعت "إعمار" في تصميمها لبرج كراون، كلّ التفاصيل والعناصر التي تضمن راحة السكان، إذ يبعد خطواتٍ قليلة عن أبرز معالم دبي التي تتضمّن برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي، إلى جانب حديقة البرج ودبي أوبرا، ونحو 10 دقائق فقط بالسيّارة من مطار دبي الدولي. كما يتوفر للبرج مدخل مباشر من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، إلى جانب باحة مخصصة لتحميل وإنزال سكان البرج وركّاب سيارات الأجرة. ومن المرافق المبتكرة التي يضمها برج كراون أيضاً، جسر المُشاة الذي يربطه من جهة القاعة متعددة الاستخدامات، بالبرج المتاخم له، والمكسو بمواد عاكسة خلال النهار ومكشوفة خلال الليل.