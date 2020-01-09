«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية إلى وجهات مختارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة للمسافرين في دولة الإمارات، إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 23 يناير الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر 2020.

وبينت الناقلة أن أسعار السفر في الدرجة السياحية تبدأ من دبي إلى الشرق الأوسط من 775 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 875 درهماً، وإلى إفريقيا من 1295 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 1815 درهماً، وإلى أوروبا من 1995 درهماً، وإلى الأميركتين من 3995 درهماً.

وأضافت أن الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال، تبدأ من 3495 درهماً إلى الشرق الأوسط، ومن 2895 درهماً إلى غرب آسيا والمحيط الهندي، ومن 5995 درهماً إلى إفريقيا، فيما تبدأ الأسعار إلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 6495 درهماً، وإلى أوروبا من 9195 درهماً، وإلى الأميركتين من 18 ألفاً و995 درهماً.

يشار إلى أن عملاء «طيران الإمارات» يستمتعون بتجربة سفر متميزة أياً تكن درجة سفرهم، بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice» الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر نحو 4500 قناة مرئية ومسموعة وخدمة الإنترنت اللاسلكي، حيث يحصل كل مسافر على 20 ميغابايت من البيانات مجاناً، أو الاستخدام غير المحدود لتطبيقات المراسلة لمدة ساعتين.

الشروط والأحكام

أكدت شركة «طيران الإمارات» أن العروض السعرية التي أطلقتها تخضع لبعض الشروط والأحكام، موضحة أن تفاصيل العروض الجديدة تتوافر على موقع الشركة:

(www.emirates.com/‏‏ae/‏‏arabic)، أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب «طيران الإمارات» حول العالم، أو وكلاء السفر المعتمدين.

العروض تسري على الحجوزات المنجزة لغاية 23 يناير على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر.