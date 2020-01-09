تشكيل مجلس إدارة جديد لـ «نور بنك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد بنك دبي الإسلامي، أمس، بأنه استناداً إلى الموافقات الواردة من الجهات الرقابية المختصة، ومساهمي بنك دبي الإسلامي، ونور بنك، خلال اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بهما، يمضي بنك دبي الإسلامي الآن في عملية الاستحواذ على «نور بنك».

وأشار إلى أنه من أجل ضمان إنجاز صفقة الاستحواذ بكل يسر، وتحقيق عملية دمج سلسة في بنك دبي الإسلامي، فقد تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة «نور بنك» كما يلي: يحيى سعيد أحمد ناصر لوتاه، حمد بوعميم، أحمد محمد سعيد بن حميدان، عبدالله علي عبيد الهاملي، الدكتور عدنان شلوان.

«دبي الإسلامي» أكد أنه يمضي حالياً في الاستحواذ على «نور بنك».