طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية خاصة لمختلف الوجهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 23 يناير على أن يتم السفر حتى 30 نوفمر 2020.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى الشرق الأوسط من 775 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 875 درهماً، وإلى أفريقيا من 1295 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 1815 درهماً، وإلى أوروبا من 1995 درهماً، وإلى الأمريكيتين من 3995 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 3495 درهماً إلى الشرق الأوسط، ومن 2895 درهماً إلى غرب آسيا والمحيط الهندي، ومن 5995 درهماً إلى أفريقيا، فيما تبدأ الأسعار إلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 6495 درهماً، وإلى أوروبا من 9195 درهماً، وإلى الأمريكيتين من 18995 درهماً.

ويستمتع عملاء طيران الإمارات بتجربة سفر متميزة أياً تكن درجة سفرهم بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 4500 قناة مرئية ومسموعة وخدمة الإنترنت اللاسلكي حيث يحصل كل مسافر على 20 ميغابايت من البيانات مجاناً أو الاستخدام غير المحدود لتطبيقات المراسلة لمدة ساعتين.