أسواق المال تحقق مكاسب قوية.. وتسجل 11.7 مليار درهم أرباحاً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

سجلت أسواق المال المحلية مكاسب قوية خلال جلسة تداول يوم أمس، لتربح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 11.73 مليار درهم، تعتبر الأعلى منذ بداية عام 2020، وتوزعت الأرباح بين 6.41 مليارات درهم في سوق دبي المالي، و5.32 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسجل المؤشر العام لـ«دبي المالي» ارتفاعاً بنسبة 1.99%، رابحاً 53.60 نقطة، ومغلقاً على 2746.77 نقطة، في وقت ارتفع فيه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.98%، رابحاً 49.07 نقطة، ليغلق على 5056.75 نقطة.

وجاءت ارتفاعات الأسواق مدعومة بأسهم قطاع العقارات في كلا السوقين، لاسيما مع نشاط الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم «شركة إعمار العقارية» في سوق دبي المالي، الذي ارتفع بـ3.05%، مغلقاً عند 4.05 دراهم.

وشهد سوق دبي المالي تداول 119.53 مليون سهم، بقيمة 152.41 مليون درهم، عبر 2647 صفقة.

بدوره، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول 41.2 مليون سهم، بقيمة 107.80 ملايين درهم، عبر تنفيذ 1035 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 5.32 مليارات، لتصل إلى 520.18 مليار درهم، مقابل 514.86 مليار درهم في جلسة أول من أمس.

من جانبه، قال المحلل المالي في «شركة بيت الوساطة للأوراق المالية»، طلال طوقان، إن الأسهم المحلية تتحرك تحركات جيدة، على الرغم من التوترات المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية، لاسيما في سوق دبي المالي، بالتزامن مع ارتفاعات الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، وفي مقدمتها «إعمار» و«الإمارات دبي الوطني»، متوقعاً أداء جيداً على المدى المتوسط بالنسبة إلى هذين القطاعين.

وأضاف أن القرارات التحفيزية التي تقرها الحكومة منذ بداية العام، أشاعت جواً من التفاؤل داخل الأسواق المحلية، متوقعاً أن يستمر هذا الأداء الجيد على مستوى الاقتصاد، بالتزامن مع قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

بدوره، قال مدير التطوير في شركة «ثانك ماركتس» جون لوقا، إن أسواق الأسهم المحلية تدعمت بشكل رئيس بعمليات الشراء للأسهم القيادية، لاسيما «إعمار العقارية» الذي تجاوز مستوى أربعة دراهم، مستعيداً مستويات ما قبل أزمة التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وأكد أن الشركات لاتزال بحاجة إلى محفزات قوية مثل النتائج السنوية، وخطط التوزيعات النقدية التي ستحفز معنويات المستثمرين، وتدفع الأسهم إلى مسارها الصاعد الذي أنهت عنده عام 2019.

وتوقع لوقا أن تلقى الأسواق دعماً إضافيا قوياً خلال الجلسات المقبلة، مع صدور القرارات التحفيزية الأخيرة، ومنها قرار مجلس الوزراء تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتصبح مدتها خمس سنوات، فضلاً عن إقرار «مجلس دبي» مخططاً اقتصادياً لتأسيس قطاعات جديدة، واعتماده نظاماً جديداً لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية.

تداول 119.53 مليون سهم بقيمة 152.41 مليون درهم في سوق دبي المالي